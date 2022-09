"L'amore dei lupi, tra gender e poesia civile": si presenta il libro di Alessandro Brusa

Sabato 3 settembre, alle 21,30, a Casa Candischi si presenterà "L'Amore dei lupi, tra gender e poesia civile", un libro di Alessandro Brusa. L’autore porta a compimento la propria messa a nudo implicita da sempre nella sua poesia. In un paese dominato da coordinate (im)morali fruste, ma capaci ancora di aggiogare il progresso culturale, come la recente tagliola al DDL Zan ha dimostrato, questa silloge di poesie acquista un grande valore.

Riscrivendo Marziale e Catullo nell’ottica di un’operazione di ri-appropriamento tipica della lirica americana da lui tradotta e frequentata, Brusa è capace di mettere in scena l’atto sessuale e risemantizzarne gli elementi proiettandoli nello spazio di un’intimità erotica in cui i corpi dialogano costantemente tra loro. Le pratiche sessuali incontrate, la lingua e la fellatio – così come altri elementi letterari tipo l’animalizazzione – perdono il loro statuto osceno perché cessano di essere attività attraverso cui l’essere umano viene degradato e vengono normalizzate nell’atto amoroso: ovvero si fanno dimensione reale/manifestazione possibile e lecita dell’erotismo umano liberandosi dello stigma di perversione.

Alessandro Brusa (Imola 1972) vive a Bologna. Poeta, scrittore e traduttore dall’inglese ha esordito con il romanzo Il cobra e la Farfalla (Pendragon 2004). In poesia pubblica: La Raccolta del Sale (Giulio Perrone 2013), In Tagli Ripidi (nel corpo che abitiamo in punta) (Giulio Perrone 2017) e L’amore dei lupi (Giulio Perrone 2021). Suoi testi sono presenti in numerose antologie e pubblicato su riviste sia in Italia, sia in Spagna, Francia, Belgio e Stati Uniti. Fa parte del comitato organizzatore del festival letterario Bologna In Lettere. Tutte le serate estive si svolgono all'aperto, nel fresco cortile sulle rive del Rabbi; in caso di maltempo, all'interno della casa-museo Candischi. È necessaria la tessera associativa.