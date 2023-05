L'animazione giapponese ancora protagonista alla Sala San Luigi con “Suzume”, il nuovo film di Makoto Shinkai

La Sala San Luigi propone due nuovi appuntamenti di “Anim&Core”, la nuova rassegna di film d'animazione giapponesi, genere che ha profondamente segnato il cinema mondiale e che si distingue per un impianto visivo originale, ricchezza narrativa, rinato senso della meraviglia e rifiuto del rassicurante intreccio “buoni contro cattivi”.

La proposta per mercoledì 17 maggio ore 20.30 e giovedì 18 maggio ore 21.00 è “Suzume”, il nuovo film di Makoto Shinkai, uno dei più noti registi d'animazione del cinema nipponico degli ultimi anni, l’unico regista giapponese che per fama, incassi e favore della critica può essere accomunato a Miyazaki.

Favola fantasy, storia di formazione, road movie, un'opera capace di divertire e commuovere. Il titolo fa riferimento al nome della protagonista, una ragazza di 17 anni che vive in una tranquilla cittadina del Kyushu. Un giorno incontra un giovane viaggiatore che sta cercando una misteriosa “porta” e decide di seguirlo. Sarà proprio Suzume a scoprire l’esistenza di un vecchio portale tra le rovine delle montagne. La leggenda narra infatti dell’esistenza di diverse porte collegate tra loro in tutto il Giappone e che la chiusura di una di esse sia causa di terribili sciagure.

Dopo i successi di “Your Name” (2016) e “Weathering With You” (2019), il nome di Makoto Shinkai è diventato una celebrità per gli appassionati del genere e il suo successo è proseguito in patria con questo nuovo lungometraggio, presentato in concorso all'ultimo Festival di Berlino. Il tocco del regista è pienamente riconoscibile e si possono ritrovare diverse tematiche dei suoi film precedenti (dal rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente, passando per profonde riflessioni sull'adolescenza e la ricerca di un proprio posto nel mondo), ma in questo caso il film si distingue per il gusto estetico, tanto da rendere questa pellicola un vero e proprio spettacolo audiovisivo.

Le serate sono organizzata in collaborazione con Associazione Torre Nera e con il duo cinefilo Casaba podcast Leo Canali - Edoardo Saccone, che introdurranno la visione del mercoledì sera. Inoltre all'ingresso in entrambe le serate sarà possibile gustare una selezione di birre del Barrino e acquistare manga e light novel da Mondadori Libreria Forlì, entrambi collaboratori degli eventi.

Biglietto unico per la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano: euro 7,00. Info: www.salasanluigi.it