L'animazione giapponese trona protagonista alla Sala San Luigi con “Anim&core”

Arriva la seconda edizione di “Anim&core”, rassegna di film d’animazione giapponese della Sala San Luigi, genere che sempre più in questi anni ha conquistato il pubblico occidentale per la ricchezza del suo impianto visivo, lo stile narrativo spiccatamente lirico e la magia dei suoi simboli misteriosi e al contempo universali. Tali caratteristiche fanno di questo genere una proposta di alto valore culturale e d'intrattenimento, specificamente nelle scelte di chiarissima autorialità come quelle intraprese dalla rassegna di quest'anno, rivolta al pubblico dei più giovani come degli adulti, degli appassionati come dei neofiti.

Il primo lungometraggio in programma mercoledì 24 gennaio alle ore 21.00 in lingua originale con sottotitoli in italiano è "INU-OH" l’ultima opera di Masaaki Yuasa. Il regista ha incantato le platee di Lido di Venezia e del Far East di Udine con un film sospeso tra classicità e modernità, dove la tradizione dei cantastorie viene riletta come Opera Rock dai contorni magici e surreali. Un grande inno alla libertà espressiva contro ogni dogma, che seduce nel suo crescendo musicale e visivo senza eguali nell’animazione odierna. La proiezione sarà introdotta da Emilio Occhialini, critico per "Billy - rivista di cinema e altre perversioni". La seconda proiezione di "INU-OH" doppiata in italiano è prevista per venerdì 26 gennaio ore 21.00 e sarà introdotta da Joshua Pini, esperto di storia, culture e civiltà orientali. La Sala sarà aperta dalle ore 20.00 con la possibilità di degustare le birre artigianali fornite da BiFOR Birreria Forlì e Birrino - birra vino e dispensa. Inoltre nell'atrio sarà presente un assortimento di libri e albi illustrati selezionati dalla Libreria Mondadori cc Mega Forlì.

Tutta la rassegna è organizzata in collaborazione con l'Associazione Torre Nera , Casaba Podcast, Billy Rivista, i cui esperti di cinema e cultura orientale introdurranno la visione dei film in tutte le serate. Biglietto unico: euro 7,00. Info: www.salasanluigi.it