L'anno nuovo inizia a tempo di musica con i live della Young Musicians European Orchestra

Dopo i tre concerti trasmessi in streaming a dicembre, la Young Musicians ha registrato una serie di video che vengono proiettati in tutto il mondo e sono ambientati in alcuni luoghi particolarmente significativi della regione Emilia Romagna. Si tratta di sedi monumentali come la Basilica di San Vitale e la Biblioteca Classense a Ravenna, oppure di luoghi della natura come il lago e la Diga di Ridracoli o le Saline di Cervia e la foresta di Campigna.

In questo progetto entra ora anche Forlì con due videoclip del flautista Niccolò Valerio delle quali la prima con musiche di Bach e Debussy, è stata girata nell'ex cinema Odeon destinato a trasformarsi nel prossimo Auditorium di Forlì e verrà trasmessa il 5 gennaio alle ore 15 e alle ore 19 preceduta da un intervento dell'Assessore alla Cultura del Comune di Forli Valerio Melandri, la seconda , con musiche di Telemann e Bach, è stata registrata nella Abbazia di San Mercuriale durante le Festività Natalizie e viene trasmessa il 6 gennaio, Festa della Epifania, sempre alle ore 15 e alle ore 19. Secondo le intenzioni degli organizzatori e del Parrodo di San Mercuriale Don Enrico il Concerto della Epifania vuole sostituire, almeno in parte, il tradizionale Concerto di Natale Forlì-Betlemme che nel 2020 non ha potuto essere eseguito.

"Come Amministrazione Comunale abbiamo voluto dare una risposta alla grande richiesta di musica - dichiara l'assessore Valerio Melandri - che ci viene dalla città: Orchestre professionali, orchestre di ragazzi e studenti, gruppi indipendenti che ci chiedono di suonare, di provare, di registrare, di fare concerti.

Per tutti questi soggetti ci sara' posto nella Casa della Musica, l 'Auditorium che sarà pronto nel 2023 e per il quale i fondi sono già stati stanziati.In questo contesto considero il concerto di Niccolò Valerio,uno dei migliori flautisti italiani di oggi, come un grande regalo per la città di Forli e come il migliore augurio musicale per il successo della nostra futura Sala da Concerto".

La Young Musicians è pronta a presentare i propri concerti "in presenza" non appena sarà consentito, possibilmente già dal Concerto di Pasqua previsto il 29 marzo con la direzione di Paolo Olmi, ma nel frattempo ha presentato un progetto nell'ambito del Bando regionale "Incredibol" attraverso il quale ha pubblicato oltre 50 video o videoclip per promuovere l'attività dei suoi giovani musicisti.