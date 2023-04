L'Anpi celebra la Liberazione nella Valle del Montone con una serie di iniziative

Prezzo non disponibile

In occasione della commemorazione del 25 Aprile, anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, per sostenere i valori e i principi di uguaglianza, giustizia sociale, libertà e responsabilità del cittadino cui si ispira la costituzione della Repubblica Italiana, Anpi Valle del Montone-Iris Versari ha organizzato 3 giornate resistenti.

Domenica 23 aprile si parte con il Trekking della Memoria, passeggiata e racconti alla Capanna del partigiano, sulle pendici del Monte Lavane ( fra San Benedetto in Alpe e Marradi). Parteciperà Sandra Bellini autrice del libro storico- biografico "Iris Versari" Soc. ed " Il Ponte Vecchio" 2022. Il ritrovo è alle 9,00 al passo della Peschiera S.P. 55 che da San Benedetto porta a Marradi) con partenza ore 9,30. Durata totale circa 6 ore (passeggiata andata/ritorno, pranzo al sacco e racconti).

Partecipazione libera. Per Informazioni : 338-8192881

Nell’anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascimo, martedì 25 aprile, Anpi locale sarà a fianco delle amministrazioni nei luoghi della memoria, chiunque vorrà potrà deporre un fiore rosso sotto le targhe o monumenti dedicati a antifasciste/i e partigiane/i che hanno sacrificato la propria vita per i valori di libertà ed uguaglianza. A Dovadola alle 10:00 ritrovo in Piazza della Vittoria davanti al monumento dei caduti; a Castrocaro Terme e Terra del Sole alle 10:30 ritrovo davanti alla Loggia di Via Garibaldi; a Portico di Romagna alle 15:00 davanti al Teatro Iris Versari.

Venerdì 28 aprile alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ci sarà una serata incentrata sulla storia di una delle 19 donne decorate con medaglia d'oro al valor militare per le azioni durante la Resistenza, si ripercorrerà la storia di Iris Versari attraverso le parole di Sandra Bellini con la presentazione del suo testo "Iris Versai. Una biografia partigiana", e con la partecipazione e mediazione di Carla Grementieri, presidente dell'associazione Vocedonna e autrice del libro "Iris Versari e la Resistenza delle Donne".