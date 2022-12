L'anteprima del nuovo film di Steven Spielberg "The Fabelmans" al Cinema Saffi

Sabato 17 alle ore 21.15 e domenica 18 dicembre alle ore 17.30 al Cinema Saffi verrà presentata l'anteprima del nuovo film di Steven Spielberg "The Fabelmans".

The Fabelmans, film diretto da Steven Spielberg, è una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo tracorso in Arizona.

Il film racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all'amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte.

Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità.

Gli altri protagonisti principali del film sono Paul Dano, che interpreta Burt, il padre di Sammy e Seth Rogen, un amico della famiglia