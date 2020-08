L'anteprima di Mosto Festival è con Paola Barbato e Matteo Bussola

Sono Paola Barbato e Matteo Bussola, giovedì 27 agosto, i protagonisti dell’anteprima della quarta edizione di Mosto (Il succo delle storie), Festival di narrazione promosso e allestito alla cantina Poderi dal Nespoli, a Cusercoli.

Compagni nella vita, i due autori molto noti anche al pubblico che frequenta i social, condividono la passione per la scrittura ma si muovono su territori distanti. Paola, sceneggiatrice per Bonelli e autrice di thriller, predilige le storie mozzafiato e i colpi di scena. Matteo, racconta in maniera delicata gioie e drammi del vivere quotidiano. Offre il suo punto di vista sempre ironico sulle dinamiche sottese ai rapporti tra gli esseri umani. Per una sera, racconteranno i propri libri e forse qualcosa di più sul loro cammino insieme.

L’incontro, coordinato dal giornalista Corrado Ravaioli, ha luogo alle 21. Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti e si svolgono all’interno del parco della cantina Poderi dal Nespoli dove è possibile vivere momenti di convivialità tra buon cibo e buon vino.