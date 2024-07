L'antimusical "Il vago di Ozzak" alla Fabbrica delle Candele

Venerdì 19 luglio alle 21, va in scena alla Fabbrica delle candele "l'antimusical" "Il vago di Ozzak", presentato dal Teatro delle Forchette, per la regia di Massimiliano Bolcioni. Sognando di volare sulle ali dell’arcobaleno a volte si rischia di venire accontentati. E così travolti da un orribile tornado che tutto devasta gli spettatori approdano nel fantastico Regno di Ozzak, il luogo dove Walt Disney somiglia al buon Dio e dove, governando un tal “Vago di Ozzak ”, l’arte e il talento divengono optional approssimati e assolutamente relativi.

Questa è la partenza per un tuffo in quello che può tranquillamente venir definito come il primo ANTIMUSICAL teatrale effettivamente “ANTI”. Massimiliano Bolcioni analizza in realtà il fenomeno in maniera ancor più eclatante. Se è vero che il genere musical funziona prevalentemente sulle connotazioni tecnico visive legate a ottimi cantanti e ballerini (si spera anche attori ma in Italia non importa!) nonché scene e costumi mirabolanti e marchingegni d’ogni sorta, per essere un reale ANTI bisogna che tutto questo non vi sia.

BIGLIETTERIA: UNICO € 10,00 - BIGLIETTERIA ON LINE: INTERO € 11,00

INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012

E-mail: info@teatrodelleforchette.it