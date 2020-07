L'apertura di Emilia Romagna Festival con I Solisti Veneti

Domenica 26 luglio, ore 21.30, si apre all'Arena San Domenico di Forlì la XX edizione di Emilia Romagna Festival. L'inaugurazione della rassegna 2020 è affidata al concerto dei Solisti Veneti.

I Solisti Veneti, diretti da Giuliano Carella, insieme al flauto di Massimo Mercelli, interpretano i brani di Giuseppe Tartini, di cui ricorrono i 250 anni dalla morte, Gioachino Rossini, Ottorino Respighi, Ennio Morricone e Michael Nyman in prima esecuzione italiana.

Biglietti: Intero € 10, Ridotto (over 65 e fino a 25 anni) € 7. Gratuità fino a 10 anni. Il concerto sarà disponibile, per l’Italia e per l’estero, gratuitamente in streaming e on demand su emiliaromagnafestival.it e italiafestival.tv.