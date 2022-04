L'archeologia nel dibattito culturale cittadino: Ulisse Tramon presenta il suo libro "Le fonti romane della Fratta, Bertinoro"

Terzo appuntamento del ciclo "Archeologia in dialogo. Il Museo “A. Santarelli” come luogo di relazioni, ricerca, conservazione". Venerdì 8 aprile , alle ore ore 17.00, presso la Sala Aurora, Ex Scranna, Forlì, Ulisse Tramonti, dell'Università di Firenze, presenterà il suo libro "Le fonti romane della Fratta, Bertinoro", editrice La Mandragora.

L'appuntamento è promosso dalla sezione forlivese di Italia Nostra e dall'associazione culturale La Foglia. L'intento dell'iniziativa è riportare l'archeologia nel dibattito culturale cittadino e offrire un'occasione di confronto sul destino dei musei civici.

Per informazioni: 3474017868; forli@italianostra.org.

Ingresso libero. Saranno rispettate le norme anticovid vigenti.