L'Archivio di Stato in occasione Festa della Musica propone "Squilli di musica e di vita": fonti sulla Forlì musicale

In occasione dell’edizione 2021 della Festa della Musica l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone la realizzazione di un video di presentazione delle fonti archivistiche presenti in Istituto legate alla Forlì musicale tra Settecento e Novecento, che sarà caricato nella giornata del 21 giugno sulle pagine Facebook e Instagram d’Istituto e sul canale You Tube dell’Archivio di recente realizzazione.

L’iniziativa, intitolata Carta canta, sarà preceduta e seguita nelle giornate del 19, 20 e 22 giugno dalla realizzazione di post tematici sulle pagine social dell’Archivio nell’ambito della rubrica La Forlì dell’Archivio, che verrà inaugurata per l’occasione e che continuerà a cadenza settimanale per tutto il periodo estivo.

Il pubblico sarà guidato in un viaggio virtuale tra gli spettacoli e i divertimenti a carattere musicale tra età napoleonica e prima metà del Novecento con sullo sfondo la nascita e le vicende del teatro comunale di Forlì e delle altre strutture, realizzate o meno, per ospitare tali eventi e non solo.

Link al canale You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCrPc31PhT1qOKfm5qLMEb4Q Link alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/asforlicesena/ Link alla pagina Instagram: https://www.instagram.com/archiviodistato_forli_cesena/

Per informazioni: tel. 0543 31217, email: as-fc@beniculturali.it.sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena