L'Arena Eliseo continua con le proiezioni sotto le stelle anche ad agosto

Il primo agosto inizia la seconda parte di Estate Cinema 22 all'Arena Eliseo di Forlì (Corso della Repubblica 108). I film per i quali il pubblico ha dimostrato, già in luglio, maggiore gradimento, la rassegna sui generi cinematografici presentata da Sunset Comunicazione, quattro anteprime della prossima stagione cinematografica 2022-2023, sono l'ossatura della programmazione agostana.

Saranno riproposti Top Gun: Maverick, Elvis, Assassinio sul Nilo, Licorice Pizza, Ennio, ecc. Sunset Comunicazione con il titolo Il Cinema in genere Nuove (Re)visioni - Meet The Classics! presenta il 26 Gli Uccelli di Hitchcock, con introduzione di Gianfranco Miro Gori (critico e letterato), il 27 Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard introduce Matteo Lolletti (critico cinematografico e docente), il 2 settembre Mulholland Drive di David Linch introduce Michelangelo Pasini (critico). Naturalmente si tratta di una rivisitazione di importanti generi cinematografici.

Le anteprime, quest'anno particolarmente numerose, contengono l'importante film di David Cronenberg di cui, in occasione dell'uscita a Cannes 2022, si è parlato molto, dal titolo Crimes of the future (23 agosto); le altre sono Un'ombra sula verità di Philippe Le Guay (22 Agosto), Maigret e la giovane morta di Patrice Leconte (24 agosto) e La Notte del 12 di Dominique Moll (25 agosto).

Il 4 settembre l'Arena chiude e aprirà come di consueto il Cinema Saffi d'Essai.

