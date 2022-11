L'arpa celtica di Adriano Sangineto al Forlimpopoli Folk Club

Un nuovo evento del Forlimpopoli Folk Club programmato dalla Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli. Venerdì 11 novembre alle 21:00 (ingresso offerta libera) presso Sala Aramini presenterà il suo nuovo lavoro discografico Adriano Sangineto, considerate uno degli arpisti celtici italiani più quotati nel mondo della folk e della world music che vanta collaborazioni con tantissimi artisti fra cui citiamo Antonella Ruggero.

Il nuovo album “Finisterra” che verrà presentato a Forlimpopoli è un lavoro solista dove Sangineto continua e sviluppa la sua ricerca sullo strumento fra tradizione e contemporaneità.

ADRIANO SANGINETO

Nato e cresciuto nell'ambiente della liuteria paterna, Adriano si forma come musicista venendo a contatto con personalità di spicco della cultura popolare internazionale, come Alan Stivell, Carlos Nunez, i Chieftains e altri. Appassionato degli strumenti popolari in generale, esprime un eclettismo musicale in svariati ambiti musicali, dalla musica antica a quella moderna, passando per la musica classica, il new age, il pop, e rivalutando la musica popolare italiana ed europea con arrangiamenti originali. Adriano suona numerosi strumenti a fiato e a corda e si specializza in clarinetto al conservatorio di Milano e in arpa celtica compiendo degli studi da autodidatta. Impegnato nella costante ricerca di nuove sonorità, ha sviluppato una tecnica personalizzata che trasforma l'arpa celtica in uno strumento di grande coinvolgimento stravolgendo ogni connotazione. Adriano, grazie all'approfondimento della composizione classica in conservatorio a Milano e alla sua coniugazione con la cultura musicale popolare, compone brani per numerose destinazioni, colonne sonore, attività teatrali, pubblicità. Nel 2012 ottiene un riconoscimento al "Golfo dei Poeti film festival" di Lerici come compositore della migliore colonna sonora tra i cortometraggi in gara. “Arpa Creativa” è il titolo del primo album solistico, uscito nel 2012, preso dall'omonimo spettacolo volto a dimostrare la versatilità dell'arpa celtica. Questo progetto, con masterclass e concerti, viene esportato nei festival di tutta Europa, tra i quali “Rencontres de la Harpe Celtique” a Dinan (F), “Edinburgh International Harp Festival” a Edimburgo (UK), “Arfavita” a Mosca, “Harfentre?en” a Lauterbach (D), “Noia Harp Festival” a Vila de Noia (E), “Jornadas de Arpa” a Madrid (E). Nel 2014 esce il secondo album solistico, pubblicato da Rox Records, "Arpacadabra", in cui propone un'arpa ritmica che invita a ballare su svariati tipi di danze europee attraverso un ritmo molto marcato e coinvolgente. Insieme alla sorella gemella Caterina, forma l'Ensemble Sangineto con cui si dedica alla musica popolare irlandese e italiana con arpa celtica e salterio. Tre sono le uscite discografiche del gruppo, "Altea Rosa" (2006), "On A Silver Cloud" (2013) e "seministerra" (2014). Nell'estate 2014 l'Ensemble Sangineto fa una tournée europea (Italia, Spagna, Belgio e Francia) ottenendo numerosi consensi dal pubblico internazionale e espliciti apprezzamenti da stampa e emittenti radiofoniche. Nel settembre 2022 viene pubblicato il primo concept album dedicato alla musica popolare italiana dal titolo “Grand Tour Vol.1” con cui l’Ensemble Sangineto mostra dei personali arrangiamenti delle tradizioni musicali popolari di tutte le regioni italiane. Nel 2013 Adriano fonda il gruppo Antica Liuteria Sangineto, con cui presenta un repertorio di musica antica (dal Medioevo al Barocco) utilizzando strumenti desueti ricostruiti dal padre liutaio a partire dai dipinti di maestri pittori del Rinascimento (quali Giorgione, Piero di Cosimo, Gaudenzio Ferrari e Leonardo da Vinci). Con questo gruppo incide nel dicembre del 2013 una monografia dedicata agli strumenti musicali nell'arte pittorica che promuove in giro per l'Italia e la Francia. Nel 2015 Adriano estende il progetto di “arpa da ballo” ad altri musicisti e crea il gruppo Lyradanz, destinato alla composizione di brani originali ispirati ai ritmi della danza popolare europea. Nell’ottobre 2015 esce il primo album “Un giorno in ballo” e si inaugura la tournée europea in Belgio, Olanda e Francia, con grande acclamazione per l’originalità del progetto. Nell’aprile 2018, pubblica il secondo album “Una notte in ballo” sperimentando arrangiamenti più complessi sempre a partire dall’impronta ritmica delle danze popolari europee. Nel 2017 Adriano pubblica il suo terzo album solistico “Synantys”: il CD è una fotografia della creatività musicale condivisa poiché mette in mostra come musicisti di grande classe possano realizzare dei ricami, alcuni improvvisati, sulle melodie originali di Adriano. Intervengono 16 collaboratori scelti tra i musicisti che più hanno incoraggiato e ispirato la vita dell’arpista. In occasione dei “vent’anni” di attività all’arpa celtica, Adriano pubblica il quarto album da solista “Finisterra” nel luglio 2022: anche in questo caso intervengono numerosi collaboratori musicisti di rilevanza internazionale (come Anna-Maria Hefele, Roberto Colombo, Roberto Olzer, Attilio Zanchi, Sergio Delmastro, Renzo Ruggieri e altri). Dal 2018, Adriano collabora stabilmente con la cantante italiana Antonella Ruggiero, rielaborando il repertorio all’arpa celtica.

Info e contatti:

Marcobartolini65@gmail.com, www.musicapopolare.net, 389 1005150