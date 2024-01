L'arte contemporanea europea torna protagonista a Castrocaro Terme e Terra del Sole con "Picta"

Archiviato il successo di pubblico e critica della prima edizione, la Rassegna europea di arte contemporanea "Picta - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole" torna a nobilitare la scena culturale con una formula rinnovata e arricchita nei contenuti e nella veste formale. Dal 1° marzo al 6 aprile il cinquecentesco Palazzo pretorio di Terra del Sole sarà il cuore pulsante di una manifestazione caratterizzata da grandi numeri: una novantina le opere in mostra, realizzate da oltre trenta artisti provenienti dall’Italia e da oltreconfine, mentre quattordici saranno gli eventi collaterali tra incontri, dibattiti, esposizioni, concerti, laboratori per bambini. Al centro, l’arte nelle sue molteplici declinazioni: dalla pittura alla scultura alla ceramica, passando per letteratura, musica e fotografia.

“Credo che l'arte contemporanea, in tutte le sue forme, possa di diritto essere considerata come un linguaggio universale capace di superare i confini delle tradizionali discipline artistiche e delle tecniche e lingue comuni - spiega Michele Govoni, curatore di Picta -. La Rassegna si configura come uno spazio in cui le differenti arti e i differenti linguaggi convergono e intrattengono un dialogo, creando un contesto in cui pittura, scultura, fotografia, in relazione con le altre forme espressive, convivono in un reciproco arricchimento”. Tra le maggiori novità della seconda edizione di Picta l’allestimento di opere anche al di fuori dalla naturale sede del cinquecentesco Palazzo mediceo, anticamente residenza del commissario granducale e sede del tribunale civile e penale. Alcune installazioni approderanno infatti in luoghi caratteristici di Castrocaro Terme e Terra del Sole, paesi affratellati sotto un unico gonfalone, come la rinascimentale piazza d’Armi, il municipio e due storici showroom del territorio. Eventi collaterali travalicheranno i confini locali e andranno in scena nel Museo Interreligioso di Bertinoro e una mostra nel Museo di Ridracoli.

“È innegabile che stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, la disgregazione è davanti ai nostri occhi, crisi di valori, d'identità, di princìpi, di conflitti di una società liquida", dice Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta. Un labirinto in cui l’arte - “qualcosa di meraviglioso e insostituibile” -, può diventare una straordinaria bussola “per contribuire a individuare nuovi percorsi, attraverso l'arte del fare, del costruire nuovi mondi, nuovi orizzonti”. Per rendere omaggio a personaggi scomparsi che nel corso della propria vita hanno concorso alla promozione dell'arte e della cultura, in occasione del finissage di sabato 6 aprile saranno assegnati i premi Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, rappresentati da un’anfora in ceramica forata smaltata bianca, realizzata dall'artista Daniela Simoni. “Vi invitiamo a immergervi in questo viaggio stimolante attraverso la creatività del nostro tempo, in dialogo con l'osservatore e con gli spazi in cui viene ospitata - è l’appello rivolto dal primo cittadino di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi -. Siamo certi che le opere qui presentate ispireranno riflessioni profonde e offriranno uno sguardo intimo sulla complessità della nostra esistenza. Sia che siate appassionati d'arte da lunga data o neofiti desiderosi di esplorare nuovi orizzonti, la Rassegna è un invito a esplorare l'arte che definisce il nostro presente”.