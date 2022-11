L’arte contemporanea italiana ed europea protagonista a Castrocaro con "Picta"

La rassegna europea d'arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole è una manifestazione artistica culturale senza scopo di lucro. Dal 15 febbraio al 18 marzo 2023 il cinquecentesco Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospiterà l’esposizione di circa 80 opere di maestri dell’arte contemporanea italiana ed europea. Espressioni di differenti modi di vedere e pensare degli artisti, accomunati dalla stesso amore per il colore e l’arte. E proprio nel ‘privilegio del colore’ il critico d’arte Michele Govoni, curatore della rassegna, ha individuato il filo conduttore del percorso espositivo.

“Il privilegio del colore è la direzione che abbiamo deciso di dare a questa prima edizione di Picta - spiega Govoni -. Perché proprio il colore? Perché il colore può considerarsi come mezzo interpretativo della realtà e per questo profondamente mimetico della realtà stessa. Al contempo il colore può fungere da strumento simbolico che trasporta messaggi, i più diversi, sul filo delle cromie e dei significati più reconditi. Sarà decisamente interessante vedere come i diversi artisti affronteranno la profondità espressiva sul colore, restituendoci uno spaccato sull’attuale produzione artistica europea in relazione al tema proposto”.

Sul ruolo ‘salvifico’ dell’arte si sofferma Giuseppe Bertolino, direttore artistico di Picta: “L'arte contemporanea ha oggi il ruolo fondamentale di correggere energicamente una deriva che ha portato il mondo contemporaneo a una mediocrità imperante - le sue parole - : limitatezza che le persone vivono senza accorgersene o senza esserne consapevoli. L’arte restituisce all'uomo la salvezza nella contemplazione. In un momento in cui la cultura è vittima designata della crisi economica, che sta lasciando cicatrici profonde nella società, attraverso l'arte riscopriamo che esiste un valore più alto, una dimensione umana e spirituale che resiste al di sopra dell'andamento finanziario, al di là dell'aumento del metano, dell’energia e della logica consumistica. L'arte contemporanea nonostante tutto è viva, pronta a contrastare la falsa mitologia moderna utile solamente a svuotare di senso e significato il mondo, dando nuova linfa.I fermenti culturali e artistici che pervadono l'Italia e l'Europa - prosegue l’artista -, affondano robuste radici nelle energie creative”.

L’auspicio è che la rassegna al via in febbraio rappresenti il punto di partenza di un percorso destinato a proseguire. “Nella sua prima edizione, Picta ha come unico obiettivo mettere sotto un comune denominatore la bellezza dell'arte e il privilegio del colore - conclude Bertolino -. Artisti italiani e stranieri esporranno opere che raccontano sotto diverse forme e colori il vissuto di ciascuno di loro, l’estrema sintesi di un percorso di vita dedicata all'arte, alla creatività e all'amore per il colore, strumento indispensabile per esprimere emozioni e sensazioni per l'animo umano”.

Riflessioni condivise da Francesco Billi, sindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che patrocina l’evento. “Oggi più che mai l’arte contemporanea svolge una funzione indispensabile per osservare il mondo da una prospettiva diversa, creativa e culturale - le parole del primo cittadino -. Ospitare un’iniziativa di qualità che ambisce al livello nazionale e internazionale rappresenta una preziosa occasione di arricchimento per il nostro Comune. Pertanto siamo grati agli organizzatori e agli artisti coinvolti nella realizzazione dell’evento”.

Picta è promossa con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con il patrocinio della Pro loco di Terra del Sole, il patrocinio de Il Resto del Carlino QN e in collaborazione con il Museo e Fondazione Tramonti, Casa Bertozzi Centro d’arte e documentazione di Forlimpopoli, l’Associazione gruppo fotografico Musa di Cervia, il consorzio di promozione turistica Castrumcari, e con il sostegno di La Rosa arredamenti e Romagna Fiere.

Nell'ambito della Rassegna sono previsti diversi eventi culturali, tra cui presentazioni di libri con ospiti scrittori locali e nazionali, e ancora critici d'arte e studiosi della materia. Cinque le serate in programma oltre all'inaugurazione, fissata per giorno 15 febbraio 2023 alle ore 18, e al finissage, in agenda il 18 marzo 2023 alle ore 18.Sono previsti inoltre laboratori creativi.

In occasione della prima edizione di Picta sarà conferito il Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, destinato a personaggi del Novecento distintisi nell’ambito dell’arte contemporanea, della letteratura e dell’ecologia. In campo artistico verranno valutati pittori e critici che particolarmente hanno contribuito alla diffusione e conoscenza dell'arte contemporanea. Per la letteratura si opererà la scelta tra gli scrittori che nel secolo scorso hanno dato impulso alla divulgazione della lingua e della letteratura italiana.

In ambito ecologico la giuria si orienterà su scrittori, geologi e personaggi che concorrono alla diffusione della cultura di quel bene costituito dal pianeta Terra. Non verranno trascurate la poesia e, naturalmente, il giornalismo.

Il Premio è costituito da un’anfora in terracotta lavorata in smalto bianco, contenitore per antonomasia d'acqua. Quell’acqua che è simbolo di Castrocaro Terme, nota dall’antichità per le proprietà terapeutiche e preventive del patrimonio naturale di tradizione ultracentenaria, che ne ha proiettato il nome nel mondo. La presenza di diversi aperture sulla caraffa vuole rimarcare il difficile momento che stiamo attraversando dal punto di vista climatico e la conseguente crisi idrica.Il Premio è realizzato dalla ceramista Daniela Simoni ed è sponsorizzato dall'azienda di Terra del Sole La Rosa arredamenti di Stefano Monti.