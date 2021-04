L'arte in pediatria: un appuntamento “Nel mare della fantasia”

Prosegue il progetto "Giocando con la luce", tre mostre fotografiche sulla diversità presso l’Ausl Romagna, all'interno della ricerca “Monsters like me? Accessibilità e cultura ludica” del Metamuseo girovago. La terza esposizione in programma in Pediatria a Forlì, dal 27 aprile al 30 giugno, si intitola “Nel mare della fantasia”.

Come è profondo il mare … e il mare della fantasia lo è anche di più. Il mare della fantasia “spalanca” le porte della Quadreria in Pediatria, dell’Ospedale Morgagni - Pierantoni dell'Ausl Romagna di Forlì. La mostra fotografica delle opere della Wonderfamily (Patrizia Donatini e Gabriele Umiliacchi) attraverso un linguaggio arcaico e materico, gioiosamente inatteso, dialogano con l’osservatore grazie ad “opere parlanti”, mostruosamente simpatiche, che esplorano il mondo marino. Mostruosi object trouvé nuotano in forma di colorati pesci che brillano, guizzano, strunballazzano, portandoci lontano nel mare e fuori da ogni steccato, oltre ogni forma o abilità.