"L'arte per gli alluvionati della Romagna": artisti da tutta Italia donano le loro opere

Sabato 10 giugno alle ore 16:00 presso la Galleria Manoni 2.0 a Forlì, artisti da tutta Italia donano le loro opere per una raccolta fondi. Anche l'arte si mobilita per la raccolta fondi da devolvere agli alluvionati della Romagna, con una mostra di beneficenza. L'intero ricavato verrà devoluto all'Iban ufficiale del Comune di Forlì.

Partecipano artisti professionisti e non, con ogni stile e tecnica. Hanno aderito innumerevoli artisti di pregio, locali ma non solo: sono arrivate opere da Genova, Saronno, Pisa, Asti, Sarsina, Portogruaro, Pesaro. Nella mostra saranno esposte più di 100 opere di oltre 70 artisti.

L'evento è patrocinato dal Comune di Forlì e saranno presenti le autorità per il taglio nastro inaugurale e il vernissage è in collaborazione con L'Osteria del FerroVecchio di Forlì: verranno serviti calici e stuzzichini, dove l'intero ricavato dell'aperitivo sarà devoluto per la stessa causa.

Sabato 17 giugno alle ore 17:00 con il battitore d'asta Simone Valmori scrittore e storico dell'arte, si effettuerà la vendita di beneficenza.