L'arte torna alla Rocca di Meldola con "Roccambolesca": in mostra anche alcuni dipinti di Dario Fo

‘Roccambolesca’ , mostra d’arte presso la Rocca di Meldola, organizzata dall’amministrazione comunale in occasione della festività della Madonna del Popolo giunge alla sua quarta edizione. Quest’anno, il consueto appuntamento con l’arte, ideato dal curatore Cristian Cimatti, è attesissimo grazie alla partecipazione eccezionale all’evento di ‘Premio Nobel Dario Fo Special Event’, che vede, in esposizione, esclusivamente nella serata inaugurale del 26 agosto, alcuni dipinti di Dario Fo della mostra "Dario Fo, The Master of Brushes - Story of an Italian Friendship".

Il programma vede la suggestiva Rocca meldolese vestirsi di opere di diversa natura, dipinti, fotografie, sculture, e tutto ciò che rappresenta l’arte in ogni sua più ampia forma.

Sabato 26 agosto, alle ore 19:30 e sino alle ore 23:00 apertura, con inaugurazione alle 19:00, alla presenza del professore e atorico dell’ arte, Marco Vallicelli. ‘Premio Nobel Dario Fo Special Event’, estemporanea di pittura e concerto dei ‘Lunebrio’. Domenica 27 dalle ore 19:30 e sino alle ore 23:00 apertura, e concerto dei ‘SaVeMà’. Lunedì 28 dalle ore 19:30 e sino alle ore 23:00 apertura, concerto del duo ‘Fiori di Bach’ e concerto del ‘Coro Ruben’. Ogni sera a partire dalle ore 17:00 nel Giardino delle Cisterne, aperitivi e cocktail a cura di’ I ragazzi della Buratella’. Con la partecipazione di Salotto artistico del ‘Cacofonico’, Performance Schizophrenic Art.

Ingresso Libero.