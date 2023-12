L'artista Doriam Battaglia al Palazzo Pretorio di Terra del Sole con la mostra "Somma zero"

Si intitola "Somma zero" la mostra dell'artista Doriam Battaglia, perché "nell'universo, qualunque cosa accada, alla fine la somma è sempre pari a zero..." ha spiegato l'Artista nel raccontare il senso della sua personale terrasolana, che si compone di una ventina di opere di dimensioni medio-grandi e che aprirà al pubblico venerdì 8 dicembre alle ore 16,30 nel Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, in concomitanza con i tradizionali Mercatini di Natale, allestiti come ogni anno nel cortile e nel loggiato triportico del bellissimo palazzo mediceo che si affaccia sulla storica Piazza D'Armi.

Curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una serie di opere di dimensioni medio-grandi significative della sua ricerca iconica, che tende a scardinare i codici linguistici precostituiti dell'arte classica, per porsi al confine tra varie forme espressive e, attraverso la sperimentazione di linguaggi diversi e 'abbandono dell'oggetto pittorico in sé, indaga l'universo della visione e della percezione, prima della comparsa della forma.

Doriam Battaglia nasce a Berbenno di Valtellina (SO) e vive e lavora a Como. Negli anni ’70 frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera (Scuola libera del nudo) e la Fondazione Castellini, scuola di Arti e Mestieri. Si laurea in Architettura nell’anno 1975 presso il Politecnico di Milano ma la sua innata propensione verso le tecniche artistiche lo porta a perfezionare il proprio stile frequentando corsi come quello di litografia presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia e i corsi di incisione, disegno e pittura e modellato presso l’Associazione Giosuè Carducci di Como. Negli anni ha esposto in numerosi mostre personali e collettive e parecchie sue opere sono inserite in collezioni private e pubbliche.



Organizzata da "La Maya Desnuda" di Forlì e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, la mostra dell'artista Doriam Battaglia sarà visibile al pubblico nel Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole fino al 20 dicembre, tutti i giorni in orario 15,30 - 19.30. Chiuso il lunedì. Info: 0543 766766 334 2604929