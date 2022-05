"L'assassino è il maggiordomo": al San Luigi torna in scena la compagnie Quinte strappate

Dopo una lunga pausa, l'associazione culturale cesenate “Quinte Strappate” torna in scena venerdì 13 maggio alle ore 21.00, scegliendo il palco della Sala San Luigi per presentare un nuovo esilarante e intricato giallo/game.

Cosa può succedere se 6 persone vengono invitate a cena da un misterioso ospite e scoprono di avere tutti un losco passato che li accomuna? E cosa può succedere ad uno spettacolo se venisse dato il potere al pubblico di decidere le sorti dei personaggi? L'Associazione Culturale Teatrale “Quinte Strappate”, costituita il 14 settembre 2011 a Cesena, svolge attualmente attività prevalentemente teatrale e ha portato in scena negli anni numerosi spettacoli di prosa, spaziando tra i vari generi. Nel contempo, il gruppo si è impegnato a collaborare con alcuni gruppi giovanili cesenati per i quali ha svolto e continua a svolgere avviamento alle tecniche teatrali di base e coinvolgendo più di 100 ragazzi con i laboratori teatrali. Altro obiettivo che si è posta l'associazione è quello di unire teatro ed educazione, per questo sono anni che l'associazione organizza spettacoli e laboratori all'interno delle scuole, coinvolgendo oltre 500 bambini in età prescolare e scolare, avvalendosi della collaborazione e della consulenza di una pedagogista.

Biglietto intero: €8, biglietto ridotto: €6 (universitari/over 60); è consigliata la prenotazione su www. eventbrite.it; maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.salasanluigi.it e sulle pagine social della Sala San Luigi.