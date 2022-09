L'Associazione Aurora apre le porte con un open day

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Con la fine dell'estate, ripartono le attività dell'Associazione Aurora. Nata, come si ricorderà, sulle ceneri del Circolo della Scranna, la nuova realtà forlivese si è ben presto ritagliata uno spazio importante nell'ambito delle attività culturali cittadine e cerca ora di ampliare la base dei propri soci. Perciò, allo scopo di farsi meglio conoscere, il consiglio direttivo ha pensato di proporre un open day, rivolto a tutti i cittadini, domenica 25 settembre dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Questo è il programma: alle ore 15,30 ritrovo presso il circolo; alle ore 16,30, comunicazioni del presidente in merito ai programmi futuri dell'Associazione; alle ore 17,30, accompagnamento guidato nei locali del circolo. Dalle 19 in poi, per chiunque lo desiderasse, sarà possibile, previa prenotazione al gestore (tel. 0543 562926), consumare un aperitivo oppure cenare.

Gli interessati ad associarsi (la quota fino a fine 2022 è di 100 euro) possono richiedere ulteriori informazioni scrivendo una mail a auroraapsforli@gmail.com