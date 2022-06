L'associazione meldolese 'Parolefatteamano' compie 10 anni e festeggia con due appuntamenti

L’Associazione di Meldola Parolefatteamano aps, compie 10 anni, anni in cui promuove e sostiene la cultura autobiografica e biografica in collaborazione con Enti, Amministrazioni, Associazioni, in primo luogo con il Comune di Meldola e con la biblioteca “F. Torricelli” che custodisce la Mnemoteca creata da Parolefatteamano e divenuta Bene Comune.

Fanno parte delle molteplici iniziative messe in campo dall’Associazione i Laboratori di scrittura autobiografica per conoscere se stessi come azione di cura della propria storia di vita, il Gruppo di Biografi Volontari formati per raccontare il paese e sviluppare ricerche biografiche territoriali, Scrivere su misura uno spazio dedicato a chi desidera consulenze personalizzate, le Rassegne in punta di penna un’occasione per incontrare autori e studiosi di autobiografia e per ultimi i tanti Eventi pubblici di restituzione alla cittadinanza organizzati per presentare le ricerche biografiche e i libri pubblicati.

Per festeggiare l’importante traguardo dei primi dieci anni di attività sono stati organizzati due seguenti appuntamenti: giovedì 16 giugno 2022 dalle ore 16 alle ore 18 in Biblioteca Comunale (via Mazzini 18 Meldola) vengono presentate “Ricerche biografiche e mnemoteca” a cura del Gruppo Biografi Volontari. Introducono Ermes Fuzzi e Astrid Valek. A seguire la mnemoteca sarà dedicata a Loris Venturi e Corrado Ghetti.

Sabato 18 giugno alle ore 19 in Arena Hesperia (via Roma n. 3 Meldola) vengono presentati “Andar per storie….a Meldola. Racconti di cittadini meldolesi” e il quaderno “Scrivi che ti passa! 10 anni di Parolefatteamano APS”. Collaborano alla serata il Gruppo Alpini e l’Ass. Nonno Banter 57.

Le iniziative, ad ingresso gratuito, hanno il patrocinio del Comune di Meldola. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione: parolefatteamano.blogspot.it parolefatteamano@gmail.com