L’associazione VoceDonna festeggia 20 anni tra musica e poesia tutta al femminile

L’associazione VoceDonna organizza per domenica 12 marzo ore 15.30 a Terra del Sole, Palazzo Pretorio, il 19esimo ‘Incontro 8 marzo‘ con musica, poesia, brindisi e torta mimosa, per i 20 anni dell’associazione VoceDonna (8 marzo 2003- 8 marzo 2023)

Ci sarà il concerto della Pink Orchestra, formazione musicale di Castrocaro Terme e Terra del Sole esclusivamente al femminile, composta da 18 donne tra bandiste, insegnanti, allieve ed ex allieve della Scuola di Musica G.Rossini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Suoneranno brani di Piazzolla, Mancini, Gershwin, Gardel. Intermezzi di VoceDonna in Poesia con letture poetiche di Emanuela Babbini e Carla Grementieri . Torta mimosa offerta da Gran Caffè’900 di Castrocaro Terme come é ormai tradizione da anni. Brindisi offerto da Associazione voceDonna in occasione del suo ventesimo compleanno.

Ingresso ad offerta libera pro Caritas di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Col Patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la collaborazione della ProLoco Terra del Sole