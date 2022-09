L'autunno nei boschi e nella natura: ultimo appuntamento al Giardino Valbonella

Domenica 25 settembre, ultimo appuntamento al Giardino Botanico di Valbonella prima della chiusura invernale. Alle ore 11, "La natura si prepara all'autunno": un appuntamento per conoscere che cosa avviene in autunno nei boschi e nella natura che ci circonda. Si scoprirà insieme durante questa visita guidata come gli abitanti dei boschi si preparano per l’autunno e le strategie che hanno inventato per “andare a riposare” durante l’inverno.

Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria (posti limitati) tel. 0543 917912 o giardinovalbonella@gmail.com