L’azione precede il pensiero: ultimo appuntamento dei laboratori gratuiti dedicati agli under35 a cura di Masque teatro

Sabato 13 maggio, dalle 15 alle 18.30, presso gli spazi della Fabbrica delle Candele, si terrà il quinto e ultimo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno e il contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì.

Il laboratorio L’azione precede il pensiero sarà condotto da Eleonora Sedioli e indagherà il concetto di espressione elementare del corpo, al fine di far emergere la natura intima del gesto. Attraverso una serie di esercizi fisici basilari, la figura lavorerà sui fondamentali del concetto-azione: sforzo, allungamento, compressione, attesa, astrazione. A partire quindi dal corpo, si porteranno i giovani partecipanti ad acquisire consapevolezza di sé, potenza espressiva, capacità di creazione. Il laboratorio vedrà nella prima fase un lavoro di scomposizione del movimento, attraverso la frammentazione del gesto, accompagnando la figura verso spazi interiori. Nella seconda fase a partire da alcune “parole chiave”, si lavorerà alla ricerca del proprio “motore” interno, attraverso il quale giungere alla creazione di nuove forme.

Eleonora Sedioli Performer e attrice. Giovanissima inizia il suo percorso artistico con Masque teatro, debuttando nello spettacolo Eva Futura (1999). Da allora è attrice in tutte le produzioni della compagnia sviluppando un proprio percorso originale, sino a divenire la figura che individua la poetica del gruppo. Un atletismo solido la spinge ad affrontare la scena come un lottatore danzante. Nel 2008 è figura sola in Head VI, spettacolo liberamente ispirato a Logica della Sensazione di G. Deleuze, primo lavoro in cui il corpo è segnato da una partitura “anamorfica”. Nel 2001 Masque teatro riceve il premio UBU Speciale della giuria per il progetto “Prototipo” di cui Eleonora Sedioli è una delle attrici protagoniste. Con La macchina di Kafka e Just Intonation prende forma una fisicità animale, impudica e intima insieme, creatura territoriale generatrice di suono. Al 2011 risale la collaborazione con il fotografo Enrico Fedrigoli che ne fissa, con la tecnica del banco ottico, le posture in movimento. Le tavole andranno poi a comporre nel 2012 una mostra monografica “ES”, presentata sia in Italia sia all’estero. A lei è dedicata una sezione del libro fotografico Overground che raccoglie il lavoro del fotografo di scena Luca Del Pia.

Informazioni e iscrizioni: Masque teatro / 393.9707741 – masque@masque.it - www.masque.it

Masque teatro nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica, ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Nel 2014 insieme ai filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini danno vita a PRAXIS - Scuola di filosofia. Dal 1994 sono ideatori e organizzatori del festival Crisalide.