“L’è mej a ridar …intant ch’us po’”: risate con il dialetto romagnolo a Santa Maria Nuova

Venerdì 17 febbraio alle 20,45, nella sede dell’Associazione Culturale Ricci-Matteucci a Santa Maria Nuova di Bertinoro, una scoppiettante serata in allegria e sano buonumore: “L’è mej a ridar …intant ch’us po’”, (è meglio ridere…finchè si può), un concentrato di umorismo in lingua romagnola, situazioni comiche, poesie, zirudelle e racconti scelti per alimentare il buonumore, a cura di Radames Garoia e Nivalda Raffoni.

Intermezzi con la chitarra, l’umorismo e le canzoni dialettali del cantautore forlivese Claudio Molinari. Al termine, un momento conviviale. Ingresso libero e gratuito.

Oggi, nei vari incontri che si svolgono nel nostro territorio, nei quali si propongono letture dialettali, sempre più spesso vengono presentati brani, poesie, zirudelle e racconti dal contenuto allegro, ironico, umoristico e qualche “doppio senso” che favorisca il buonumore. L’argomento di questa serata è in linea con questa tendenza. La risata è espressione di viva allegria e divertimento, che portano effetti straordinari sul benessere fisico e psicologico: con una dose salutare di buonumore affrontiamo più facilmente non solo la vita quotidiana ma anche le situazioni particolarmente difficili.