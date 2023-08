L'"Ecologia delle relazioni", il 14esimo Festival del Buon Vivere dedicato agli alluvionati: annunciati i primi ospiti

Torna ad animare la fine dell’estate romagnola, la quattordicesima edizione del Festival del Buon Vivere, quest’anno intitolato “Ecologia delle relazioni. La mi tera”, idealmente dedicato a tutte le persone che sono state colpite dagli eventi alluvionali che hanno flagellato la Romagna. L’iniziativa, che si svolge nei consueti spazi dei Musei di San Domenico a Forlì dal 21 settembre all’1 ottobre ha tra i primi ospiti confermati Gianrico Carofiglio, il 28 settembre, con la sua “Orazione sulla gentilezza”, e la Lectio Magistralis "Ecologia per giorni difficili" di Vito Mancuso. Altri ospiti stanno confermando la loro presenza e impreziosiranno, assieme alle immancabili attività delle Associazioni, il vasto programma che sarà presentato nei prossimi giorni.

"Il mostro obiettivo è porre l’accento sull’importanza dei valori cardine del Festival - dichiara Monica Fantini, ideatrice e curatrice dell'iniziativa -. Questa edizione in particolare vuole fungere da catalizzatore dell’attenzione del pubblico sui tanti esempi di solidarietà che hanno reso affrontabile il periodo dell’alluvione e sulle tante emergenze ancora attive. Il tutto scevro da polemiche, con una volontà di presa in carico delle responsabilità individuali per la mitigazione del cambiamento climatico ma anche, e soprattutto, per le relazioni di cui si deve comporre il tessuto sociale per definirsi sostenibile. Si tratta di ecologia delle relazioni". Il Festival del Buon Vivere è un progetto promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cesena e dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.