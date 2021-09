L’edizione pop-up dell’Inferno dantesco a Sant'Agostino di Predappio

L’edizione pop-up dell’Inferno dantesco firmata da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli sarà ospite mercoledì 15 settembre, alle 21, del ciclo di incontri promossi col patrocinio del Comune di Predappio presso la straordinaria chiesa di Sant'Agostino in Rocca d'Elmici, all'ingresso per l'appunto di Predappio. Il volume, già vincitore del Premio Speciale della Giuria del Premio Andersen ed ospite di diverse mostre tra cui - tuttora in corso - “Dante 700th” organizzata dalla Dante Society di Londra nella capitale britannica, sarà presentato dai due curatori, che ne metteranno in evidenza la dimensione multimediale, resa possibile anche dai contributi per le musiche di Marco Sabiu e per le soluzioni grafiche di Genny Cangini. L'ingresso è libero.