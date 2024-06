L'Emilia Romagna Festival parte da Forlì con il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi

All’insegna di ‘classico è contemporaneo’ si apre il 24esimo Emilia Romagna Festival - ERF: l’inaugurazione, il 3 luglio all’Abbazia San Mercuriale di Forlì, è affidata a un gigante della musica di straordinaria attualità, Claudio Monteverdi, e a uno dei suoi capolavori Il Vespro della Beata Vergine, un concerto che è una dichiarazione d’amore verso la Grande Musica, qui interpretato da un ensemble punto di riferimento nell’esecuzione filologica della musica antica, il Venice Monteverdi Academy insieme all’Orchestra “Lorenzo Da Ponte” e al coro Schola Gregoriana.

Tutta l’edizione sarà contrassegnata da questo concetto di “classico” rivolto verso una prospettiva più dinamica e inclusiva, promuovendo la fusione e l'interazione tra diverse discipline artistiche e proponendo opere sia radicate nella tradizione che aperte all'innovazione contemporanea. Claudio Monteverdi è un personaggio che non necessita di presentazioni; l’approccio alla sua musica è in continua evoluzione e ogni occasione è un'opportunità per riscoprire e approfondire la sua arte. Il Vespro della Beata Vergine, considerato uno dei capolavori della musica barocca, è un lavoro monumentale per dieci voci, due cori misti e orchestra. Ascoltare questa pagina di rara bellezza è un'esperienza unica, la sua grandiosità è che può essere interpretata in modi diversi da diverse persone, offrendo un'esperienza musicale profonda e appagante.

Biglietti in prevendita su Vivaticket

La sera del concerto dalle ore 20, salvo l'esaurimento dei posti in prevendita