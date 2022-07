L'Ensemble “Junior” della Scuola Italiana d’Archi approda a palazzo Fantini per le Stagioni di Vivaldi

Domenica 31 Luglio alle ore 21.00, sempre nell’ambito della rassegna Musicambiente, si terrà un concerto realizzato a cura di Emilia Romagna Concerti. Una vera novità per Palazzo Fantini, che come sempre in partnership con il Comune di Tredozio, riesce a realizzare quest’anno la prima collaborazione con questa nuova realtà, con l’auspicio che si possa ripete anche nei prossimi anni.

Il programma della serata, dal titolo Le Stagioni di Vivaldi, verrà eseguito dall’Ensemble “Junior” della Scuola Italiana d’Archi. Un appuntamento importantissimo per vedere all’opera i giovanissimi talenti della Scuola Italiana d’Archi, che per la prima volta porta in Romagna i suoi annuali corsi di perfezionamento musicale.

L’ingresso al concerto è gratuito.