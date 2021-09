L'esclusiva 'FumettoDanteCa' della Fumettoteca Regionale 'Calle' si presenta a Vernice Art Fair

Anche la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' sarà ospite di "Vernice Art Fair", l'evento organizzato da Romagna Fiere ed in programma da venerdì a domenica. Sarà presentato il progetto "FumettoDanteCa", con moltissimi dei suoi esclusivi documenti fumettistici danteschi. "Una raccolta unica a livello internazionale che ha già ricevuto il plauso da parte di realtà nazionali ed internazionali (Usa, Francia e Brasile), che ha al suo attivo collaborazioni, anche future, con docenti delle Università di Firenze e Milano - spiega Gianluca Umiliacchi, direttore fumettotecario -. Nel contesto di una Forlì che torna a dare spazio al talento, alla sperimentazione e all’avanguardia artistica trasformando il quartiere fieristico di via Punta di Ferro in una grande Galleria d’Arte in cui si possa passare in rassegna un migliaio di opere di pittura, scultura e fotografia, quest'anno vi sarà anche la sezione della Nona Arte, grazie ai fumetti dedicati al Sommo Poeta, Dante Alighieri".

Prosegue Umiliacchi: "Saranno presentate sei proposte, fra le ultime 'Alfabeto Dantesco' 'Dalla A di Alighieri, alla Z di Zaffiro'! Tutte proposte che per la città di Forlì si dimostrano, a ben diritto, esclusive oltre che innovative ed eccezionali, con ovvi collegamenti alle azioni fondamentali per raggiungere importanti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. L'attività della Fumettoteca Regionale, unica in Emilia-Romagna e seconda in Italia, si inserisce in un trend positivo di crescita progettuale e culturale per Forlì, impegno portato avanti fin dal suo esordio, a conferma della vivacità e dell'interesse locale per la Nona Arte. Grazie al solo lavoro di volontariato e col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, da 11 anni rende la 'Biblioteca dei Fumetti' un valido polo d'attrazione socio-culturale gratuitamente disponibile per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.