L'esclusivo "International Zine Month" alla Fanzinoteca d'Italia 0.2

Un mese, 31 giorni di attività con proposte fanzinotecarie uniche in tutta Italia. L'esclusiva Fanzinoteca d'Italia 0.2 è presente all'appello mondiale per il 'International Zine Month - Mese Internazionale delle Fanzine', ottava edizione con l'annuale celebrazione delle fanzine, auto-edizioni e autoproduzioni in tutto il mondo. "La Rete di contatti fanzinotecari che il Centro Nazionale Studi Fanzine, l'unico in tutta Italia, vanta è infinita, e grazie a ciò il ricco calendario di iniziative vede nella piccola Forlì un grande luglio targato fanzinotecario - afferma il direttore fanzinotecario, Gianluca Umiliacchi -. Quindi, proposte sempre più accattivanti, innovative ed esclusive che nessuna altra città, o metropoli, è in grado di realizzare".

Prosegue Umiliacchi: "L'unicità di questa realtà è stata ben definita come oltre che unico, interessante ed utile, dal Ministero della Cultura, e dalle innumerevoli visite che negli anni vi sono state e ancora vi sono, da tutte le regioni italiane, dal Nord al Sud, e isole, e dall'estero, come Francia, Germani e Oregon. Iniziative interessanti per questa eccezionale manifestazione, dalle aperture pubbliche straordinarie alla visite guidate su richiesta, dalle esposizioni online e in sede ai consigli di letture fanzinare, e poi ancora i vari progetti in essere, 'A Fanzine A Day', le presentazioni social e, immancabile, giovedì 21 luglio è tempo di 'International Zine Library Day - Giornata Internazionale delle Fanzinoteche' con apertura pubblica pomeridiana dalle 14 alle 18".

Umiliacchi ricorda che "a Forlì, 'Capitale italiana delle fanzine', si trova il perno gestionale dell'intera realtà fanzinotecaria nazionale, la sede della Fanzinoteca è un luogo, oltre che unico ed esclusivo, dove ogni mese provengono da tutta Italia ed estero molti interessati, mentre ogni giorno vengono evase, tramite telefono, mail, skype e di persona, una quantità di richieste che vanno dal desiderio di realizzare una propria fanzine alle domande di studi e ricerche sul tema. Lo Staff Fanzinoteca sempre impegnato con l'attività esclusivamente di volontariato, gestisce l'immenso lavoro per tutti i cittadini e oltre".

"Non vi è dubbio, - conclude l'esperto nazionale fanzinotecario - che l'impegno della nostra associazione di volontariato, nata circa 20 anni fa, è ben collaudato nei sui 138 mesi di continua attività, dimostrando la propria unicità e grande professionalità nei confronti di tutta la nazione e anche all'estero. Sono queste capacità riconosciute positivamente e ben considerate in molte parti d'Italia, oltre al resto del mondo, ne sono la dimostrazione alcuni esempi come la partecipazione al Zine Festival Canada o la diretta online per la Festa Nazionale delle Fanzine in Brasile. Il 2009 è l'anno in cui Alex Wrekk promosse il primo Mese Internazionale delle Fanzine; 138 il numero delle biblioteche che negli Stati Uniti a partire dal 2019 hanno raccolte fanzine, 1930 l'anno in cui la prima auto-edizione di fantascienza, The Comet, fu pubblicata come bollettino del Fans Club Science Corrispondence Club di Chicago; 2001 l'anno della prima Tesi di Laurea italiana dedicata alle fanzine col supporto esterno dell'esperto Gianluca Umiliacchi; 2010 l'anno di inaugurazione della prima, ed unica, Fanzinoteca d'Italia; 3 le cose necessarie per creare una propria fanzine: passione, comunicazione e confronto, e volendo anche aggiungere carta, scusate se è poco".

"Una occasione questa per visitare il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, unica realtà didattica italiana, con la sua marea, in continua espansione, di donazioni fanzinare che porta a contenere oltre 11.000 documenti fanzinotecari, cartacei, audio e video, nonché studi e saggi sull'editoria fanzinara, fino alle stesse Tesi di Laurea che vengono gratuitamente supportate come assistenza esterna - conclude -. Col supporto del Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è sempre più attiva e dinamica la 'Biblioteca delle fanzine', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, grazie al grande volontariato e alla più grande passione". Per informazioni dettagliate su iniziative fanzinoteca@fanzineitaliane.it, www.fanzinoteca.it, 3393085390.