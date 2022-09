L'essenza del Buon Vivere in un libro: la presentazione al festival con Matteo Caccia

Giovedì 22 settembre alle 17.30, alla Chiesa di San Giacomo ci sarà la presentazione del libro curato da Monica Fantini, Stefano Farolfi, Fabio Lazzari e Luca Mazzara "Buon Vivere (Good Living) as Relationship Economy" (il Mulino), con Matteo Caccia, giornalista e storyteller

L'idea di Buon Vivere nasce da Monica Fantini, dirigente di cooperativa ed ex vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che da oltre 15 anni è impegnata a promuovere i propri obiettivi sociali attraverso azioni di divulgazione e sensibilizzazione integrata come festival, mostre, iniziative editoriali. Stefano Farolfi è economista e ricercatore presso il CIRAD, Unità di ricerca congiunta G-Eau, a Montpellier, Fabio Lazzari è editore, consulente scientifico e giornalista, mentre Luca Mazzara è professore di economia presso l'Università di Bologna, Campus di Forlì.

Il Buon Vivere diventa un progetto formativo europeo, un percorso in cui non esiste disciplina che rimanga esclusa. Solo mettendosi in relazione e unendo la conoscenza alla pratica quotidiana dell’essere e del fare consapevole si potrà ambire a un mondo capace di far prevalere sostenibilità, equità, giustizia e pace. Il Buon Vivere si impara, al Buon Vivere ci si educa, in questo scuola e università devono essere protagonisti. Numerosi dipartimenti dell’Università di Bologna, unitamente ad altre Università nazionali e al Cirad francese, hanno colto questa sfida che vede, tra i vari docenti coinvolti, anche il prezioso contributo del Premio Nobel Amartya Sen e di Jean Paul Fitoussi, artefici del concetto di Benessere Interno Lordo.

Il libro è stato realizzato nel contesto del progetto Terra del Buon Vivere promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Quello che si presenta in questa occasione è un volume fondamentale per comprendere l'importanza del Buon Vivere, un progetto nato per volontà di Monica Fantini e che si è progressivamente affermato come contributo fondamentale per lo sviluppo e la progettazione di un futuro fondato sui valori di sostenibilità, innovazione responsabile, uguaglianza tra generi e culture, economia etica e conoscenza. Negli anni il Buon Vivere è anche diventato materia di studio per vari corsi universitari e questo volume fornisce uno strumento fondamentale per tutti quei giovani che, nei loro corsi di studi, intendono introdurre come elemento propedeutico la conoscenza e lo studio del Buon Vivere.

Un libro, tra l’altro, scritto in lingua inglese, in quanto fin dall’inizio c’è stata la volontà di diffondere quest’idea nata a Forlì del Buon Vivere facendone oggetto di studio da parte di corsi di laurea in Italia e all'estero.

Buon Vivere (Good Living) as Relationship Economy raccoglie 11 saggi brevi di autorevoli esponenti del mondo accademico sui vari aspetti del Buon Vivere in relazione con i principali ambiti disciplinari, dall'economia alla psicologia, dalla salute all'urbanistica fino ai temi, centrali per il BV, della parità di genere e della cultura.

