L'estate a Predappio prosegue con il saggio della scuola Elianto e il libro di Arturo Lattuneddu

Prosegue l’estate di Predappio. Martedì 14 giugno alle ore 20 alla Sala Europa si terrà il saggio di fine anno degli allievi della scuola musicale Elianto Sound. A seguire la presentazione del libro “Viaggerò leggero. Il coraggio di chi costruì l’Italia” di Arturo Lattuneddu.

L’autore, medico chirurgo ora in pensione, ha esercitato la professione all’ospedale Morgagni-Pierantoni e nelle altre strutture sanitarie romagnole. Proprio durante il lavoro, anni fa, raccolse la testimonianza di un suo paziente, un forlivese che si imbarcò con la marina militare durante la Seconda guerra mondiale e visse a lungo all’estero, decidendo assieme a lui di trasportarla sulla pagina scritta. Il risultato è un testo ricco di suggestioni storiche, come la parte ambientata tra le due guerre mondiali, quando le famiglie si ingegnavano per tirare avanti, l’insediamento delle fabbriche o le vacanze della borghesia che non si facevano al mare, ma a Villafranca o Roncadello. L’autore dialogherà con il vice sindaco Luca Lambruschi.