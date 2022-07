L'estate al cinema corre tra i comuni della Val Bidente

Estate al cinema: parte dalla suggestiva cornice dell'ex Pavaglione di Meldola ( attuale arena Hesperia) una rassegna cinematografica che lega tre arene della Val Bidente: finestre sui cortili che legano appunto con i film piu belli della scorsa stagione le arene di tre comuni bidentini, in luoghi belli e suggestivi. Dalla già citata arena Hesperia a Meldola, con appendici anche a S.Colombano e Ricò, al Parco Giorgi di S.Sofia, gia luogo di incontro di D'Annunzio con una sua amante, alla storica via Zanetti.



A Meldola sul grande schermo Il ritratto del duca (14 /07), Marylin ha gli occhi neri (21/07), Tre piani (28/07), Corro da te (4/08), Aria ferma (11/08), Sette donne e un mistero (18 /08) alleex scuole di Ricò e Assassinio Sul Nilo (24/08) al Circolo Arci S.Colombano. A Santa Sofia sono in proiezione Corro da te (18/07), Sette donne e un mistero (25/07), Aria ferma (1/08). A Galeata invece Tre piani (20/07) e Il ritratto del duca (27/07)

Ingresso euro 6 , ridotto 5. Per info : 3761224452