L'estate di Bertinoro si accende con la grande musica: per Entroterre Festival arrivano Goran Bregovic, Bandabardò & Cisco e Daniele Silvestri

A due anni dalla sua fondazione Fondazione Entroterre ETS annuncia i tanti progetti in cantiere per il nuovo anno e non solo, ripercorrendo per la prima volta le tappe che hanno scandito i suoi esordi nel terzo settore: un’entrata in scena animata dalla convinzione che l’innovazione nella cultura e nelle performing arts da una parte e l’ingegneria organizzativa ispirata dai principi enunciati nella riforma del terzo settore dall’altra possano congiuntamente imprimere un impulso al rinnovamento, estendendosi dall’ambito specificamente culturale all’intero ambito socio economico, a favore dell’accelerazione di una grande varietà di processi di sviluppo sostenibile.

Alla luce di ciò, per citare soltanto alcuni dei progetti in essere nel nuovo anno, nascono in Entroterre eventi e manifestazioni dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale emiliano-romagnolo, tra cui Entroterre Festival, la più grande iniziativa culturale diffusa in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, con oltre 100 eventi di spettacolo dal vivo realizzati in collaborazione con partner pubblici e privati, in partenza a Bertinoro dal 3 luglio; un festival interamente ispirato all’accostamento tra musica e sport sotto la comune insegna della tutela dei diritti e della sostenibilità.

Il calendario delle manifestazioni organizzate e promosse si snocciola tra marzo e settembre ponendo l’accento su diverse e importanti sfide, mettendo al centro innanzitutto la valorizzazione del potenziale in termini di turismo culturale dei territori. Ben al di là di una logica di mercificazione della cultura, questa prospettiva in Entroterre è finalizzata a rendere maggiormente proficui e produttivi tutti quei movimenti di persone motivati da scopi culturali, attraverso l’ideazione e la produzione di appositi format che permettano di scoprire il piacere di immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che costituisce l’identità e il carattere di una comunità. Tra le iniziative che tendono in particolare a quest’obiettivo si colloca Entroterre Festival, ideato e organizzato da Fondazione Entroterre ETS con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del MIC e del Comune di Bertinoro con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna, che nasce con l’intento di valorizzare il genius loci e le competenze dei territori in cui opera attraverso la diffusione capillare della cultura, raccordando esigenze artistiche, sociali e turistico-promozionali di comunità e di luoghi spesso ignorati dal turismo di massa e generando così un vero e proprio processo di rigenerazione del territorio. Il risultato è la creazione di una macchina collettiva in grado di restituire alla collettività la realizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile attraverso la cultura.

L’edizione 2024 presenterà un nutrito calendario di oltre 100 eventi nelle stesse Regioni e Province. La collaborazione con il Comune di Bertinoro, centrale per la nascita e la crescita dell’iniziativa, dà vita nel nuovo anno a una programmazione di concerti di big dal mondo della musica pop e cantautorale: tra gli artisti di primo piano in cartellone Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band (16.07), Bandabardò & Cisco (02.08) e Daniele Silvestri (31.08).

"Tre grandi concerti già fissati per l'estate bertinorese, che faranno parte del cartellone Bertinoro Estate, e siamo ancora in attesa di potervi svelare l'altro grande artista che aprirà il festival a inizio luglio. Siamo felicissimi dei risultati raggiunti grazie alla co-progettazione con Fondazione Entroterre e non vediamo l'ora di accogliervi per un'estate di grandi eventi...che non è ancora tutta qui. Nei prossimi giorni apriranno le Biglietterie su vivaticket.com", afferma Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro.

