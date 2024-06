L'estate di Portico: appuntamento con la "Sporticata - Gironzolata sociale"

Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà l'estate di Portico di Romagna. Domenica 16 giugno ci sarà la "Sporticata - Gironzolata sociale", una camminata non competitiva alla scoperta del territorio (ritrovo alle 9,30, partenza alle 10, percorso di 4 chilometri). La quota di iscrizione comprenderà anche un pranzo in compagnia ed un gadget ricordo (obbligo di pagamento presso il negozio "Cambia look"). Ci si potrà iscrivere la mattinata stessa: la quota d'iscrizione è di 12 euro, comprensivo di tessera Pro Loco, assicurazione, gadget e pranzo). L'evento sarà gratuito per i bimbi (fino alla quinta elementare). Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Pro Loco di Portico.