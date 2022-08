L'estate di Predeappio prosegue con la musica dei "Due di note"

Gli appuntamenti estivi del programma 'Predappio vive l’estate' proseguono mercoledì 17 agosto alle ore 21 in piazza Garibaldi con il concerto dei Due di note, a cura del Teatro delle Forchette. Il duo è composto da Stefania Lanzoni alla voce e da Monaco, in arte Enny, al sax.

Vincenzo Monaco si è esibito in numerosi locali della Romagna, in tournée nazionali e su navi da crociera. È inoltre autore di brani oltre ad averne incisi tanti e famosi di musica leggera internazionale in raccolte dal titolo: The Sax World e Sinatra on the Sax.

Ingresso libero