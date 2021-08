L'Estate Diabolika della Fumettoteca continua alla "DamnDaringDiabolik"

In attesa di festeggiare i 60 anni di Diabolik nel 2022, perché la cultura è anche fumetto e che fumetto, l'Estate Diabolika di Forlì prosegue con la Terza Edizione della Manifestazione "Ddd - DamnDaringDiabolik" che per la prima volta mette in luce come 'dietro ogni grande personaggio ci sono grandi lettori'. Spazio, quindi, anche alle figure lasciate sempre in ombra, i lettori, che solo grazie alla loro partecipazione si può decretare il successo, o il fallimento, di un personaggio.

"I prossimi 60 anni del 'Re del terrore' mettono ben in luce come questo lungo percorso si sia potuto formare con l'impegno e la costanza del 'lettore duro', quello che acquista periodicamente e, in non pochi casi, colleziona anche - spiega Gianluca Umiliacchi, direttore Fumettotecario -. Senza costoro nessun personaggio, per ottimo che sia, è in grado di 'camminare' con le proprie gambe. Ecco il motivo di una manifestazione rivolta ai lettori, lettori come fautori di successo editoriale ma non solo, tutti virtualmente presenti nelle esclusive iniziative messe in campo come l'alternativa alle ripetitive proposte diabolike, le tipiche mostre e incontri o pubblicazioni sul personaggio o gli autori. In questo innovativo contesto il lettore fa la parte del leone, avendo a disposizione spazi espositivi, con contest nazionali, pagine di pubblicazioni sulle quale esprimersi come meglio ritengono opportuno e molto, molto altro ancora".

"Con l'impegno di esplorare e sperimentare nuove iniziative, con nuovi linguaggi e nuove prospettive dando sempre più voce ai lettori, la scelta mirata propone al pubblico interessato non un semplice e sterile cartellone di eventi in successione ma, bensì, uno specifico spazio concreto in cui poter trovare il collegamento adeguato per la passione, la condivisione e curiosità come stimolo di partecipazione - prosegue Umiliacchi -. E i lettori? Sono presenti senza alcun indugio, a dimostrarlo lo spazio per i pezzi artistici in esposizione, come la splendida scultura di Diabolik ad opera dell'artista ungherese Tamas Podhraczky, inviati dagli appassionati per il contest "Il 'Tuo' Diabolik", la pubblicazione dell'albo Ricordo Diaboliko, contenente racconti ed esperienze dei lettori, la testata informativa Il Resto del Clerville con spazio ai lettori, la mostra "Diabolika Passione" relativa alle pubblicazioni degli appassionati e altre iniziative in cantiere, supportate dalla professionalità, esperienza e serietà che da sempre distingue lo Staff: niente vacanze per la vera cultura. Il calendario multidisciplinare e trasversale che caratterizza la manifestazione "Ddd - DamnDaringDiabolik", riallacciandosi agli importanti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030 dell’Onu, non si ferma qui, ha in serbo altre iniziative per i prossimi mesi".

"Il calendario della 'Biblioteca dei Fumetti', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, quello targato 2021, per le interessanti proposte diabolike mette in campo ben 23 iniziative, in sede e online, con mostre espositive, aperture straordinarie, visite guidate, incontri, pubblicazioni e molto altro che, promosse dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', saranno presentate in varie location di Forlì in un arco temporaneo ampio e di respiro: 25 settimane, dal primo di luglio al 31 dicembre - annuncia -. L'evento annuale, dedicato ai lettori e al grande personaggio Diabolik, ha preso avvio nel mese di luglio con la mostra "Karta Kant - Viaggio kartaceo tra artikoli", proseguendo spedito con la mostra "riKordo diaboliKo" e aperture straordinarie con visite guidate oltre a tutti i documenti gratuitamente scaricabili dal sito. Tante altre proposte, da questo caldo agosto, ci accompagneranno fino alla fine dell'anno. Grazie all'opera di volontariato la Fumettoteca Regionale, unica in Emilia-Romagna e seconda in Italia, realtà che per Forlì non è un semplice valore aggiunto ma ciò che è in grado di fare la differenza, col supporto collaborativo del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, resta il valido e concreto polo d'attrazione socio-culturale gratuitamente disponibile per tutti gli interessati". Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.