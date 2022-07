L’estate nel Parco di Fratta prosegue con la musica d’autore di Giacomo Toni e la trascinante ironia di Norberto Midani

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 27 luglio, alle ore 21,30, sarà protagonista la musica d’autore con il concerto del compositore, pianista e cantante Giacomo Toni. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, scrive testi ironici e pungenti, che spesso sconfinano nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk.

Il suo terzo album in studio si intitola “Ballate di Ferro” ed è uscito nel settembre 2021.

Invece, giovedì 28 luglio, sempre alle 21,30, nel Parco del Grand Hotel di Fratta arriva Norberto Midani, decano della comicità lombarda con una lunga storia di Teatro alle spalle. Nato a Cremona, figlio d’arte, ha sempre incarnato al meglio la tradizione del cabaret e dell’interpretazione d’autore. Ha cavalcato diversi generi, ma la sua specialità è l’intrattenimento puro da animale da palcoscenico. Quando poi si arma della sua chitarra, la sua ironia diventa trascinante coinvolgendo il pubblico come altri pochi artisti sanno fare!

Per entrambi gli spettacoli il biglietto di ingresso è di € 5. Per info: 348 0069843.

La rassegna ’”Estate al Parco” è promossa dal Grand Hotel Fratta Terme – Allegroitalia in collaborazione con il Comune di Bertinoro e la Pro Loco di Fratta Terme Aps.