“L’estate prima di domani”: Alfio Bernabei presenta il suo libro

Sarà presentato il romanzo di Alfio Bernabei, “L’estate prima di domani”, venerdì 10 marzo, alle 18,00 al Games Bond di Forlì.

Ne discuterà con l'autore Lodovico Zanetti, di ANPI Forlì. Introduce Miro Gori presidente ANPI FC

La trama: Fine agosto 1922, due mesi prima della marcia su Roma. E in Galles che si presenta l'opportunità di mettere in imbarazzo Mussolini e il fascismo sul piano internazionale. Al porto di Cardiff è in arrivo la prima nave con un equipaggio formato interamente da fascisti. Si decide di boicottarla. La protesta ha inizio in un caffè gestito da italiani e frequentato da anarchici, comunisti e repubblicani. Gli eventi prendono una svolta drammatica quando il boicottaggio dei portuali produce un'escalation in cui si trovano coinvolti sindacati britannici, ministeri, Downing Street, fino a giungere a una tragica e amara conclusione. Una storia poco conosciuta che poteva cambiare le sorti dell'Italia mentre muove i primi passi verso il baratro del fascismo.

L'autore. Alfio Bernabei, giornalista, ha lavorato per la Bbc e Channel 4 ed è stato per molti anni corrispondente da Londra per «l’Unità». Suoi articoli sono apparsi su varie testate italiane e inglesi, tra cui «L’Espresso», «Panorama», «History Today», «Searchlight». Tra le sue pubblicazioni a carattere storico il volume Esuli ed emigrati italiani nel Regno Unito 1920-1940 (Mursia 1997) e il saggio Fascism and anti-Fascism in London’s Little Italy (Pacini Editore 2021)