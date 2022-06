L'Ex Farmacia giovannetti si riempie per l'ultima volta con la mostra "Degrado in corso"

Undici giovani artisti da Forlì, Ravenna, Bologna, Imola, esporranno i loro lavori in quella che sarà l’ultima mostra/evento organizzata dall’associazione R.O.C. nella sede dell’ex-farmacia Giovannetti di Forlì. L’esposizione inaugura lunedì 27 alle 18 e proseguirà fino al 30 giugno, con orario dalle 10.30 alle 18.30.

Il progetto portato avanti dall’associazione di promozione sociale R.O.C. in corso Mazzini 41 a Forlì si prefigge il recupero degli oggetti e la rigenerazione degli spazi, a partire dalla storica ex- farmacia Giovannetti che ne è stata fino ad oggi la sede. Riqualificando lo spazio, curandone la storia e la magia, R.O.C. ha contribuito a riportare vita nel centro della città sempre più anonimo e deserto. Nell'arco di un anno ne ha fatto una bottega, che mescola tecniche artigianali perdute e pratiche contemporanee, promuovendo la lotta contro lo spreco e la relazione sociale, ospitando al tempo stesso: esposizioni d’arte, cineforum, musica e laboratori rivolti alla comunità. La versatilità del R.O.C. ha creato uno spazio contemporaneo capace di dare vita ad eventi musicali e performance site specific facendo dialogare i suoi ospiti con i temi di riuso, di rigenerazione e di contatto con la natura che l’associazione ha fatto profondamente propri. La mostra “DEGRADO IN CORSO” è una denuncia allo status quo, all'immobilità.

Al termine del contratto pattuito, ovvero a fine mese, il laboratorio resterà senza più un proprio spazio, lasciando un vuoto in una delle vie principali eppure più vuoti della città. Collettivamente, gli artisti e gli associati che ne hanno fatto parte, partecipando ai lavori di ristrutturazione, ai progetti, agli eventi, contribuiscono con diverse opere ciascuno per salutare e rendere grazie allo spazio che li ha accolti in questo anno, nell’attesa di nuovi eventi organizzati dall’associazione che manterrà la sua attività in maniera itinerante fino a quando non troverà una nuova sede.