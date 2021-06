L’incisore Luigi Foscolo Lombardi presenta in anteprima la medaglia celebrativa di Dante a Forlì

Dopo poco più di un mese di apertura la mostra storico-documentaria La Fortuna di Dante nel Ventennio, a Palazzo Bianchedi in angolo con Piazza Saffi e Corso della Repubblica a Forlì, amplia le possibilità di ingresso. Ogni mercoledì dal prossimo 23 giugno dunque, in occasione dei mercoledì in centro, si potrà effettuare l’ingresso in orario serale dalle 21.00- alle 23.00; visita guidata alle ore 21.30 con Franco D’Emilio per la quale non occorre prenotazione.

L’apertura straordinaria serale del mercoledì sarà affiancata da eventi e proposte, organizzati dalla Associazione Adesso & Domani, tesi a valorizzare la cultura, la musica lirica, l’artigianato e l’arte del territorio, pur sempre con un riferimento al VII° centenario della morte del Sommo Poeta.

Si inizia, mercoledì 23 giugno alle ore 21.30, nello spazio antistante alla mostra (C.so Repubblica/Piazza Saffi), con la presentazione in anteprima della medaglia celebrativa di Dante a Forlì da parte del noto artista Luigi Foscolo Lombardi di Dovadola, liutaio e incisore, già creatore per conto della Biblioteca Vaticana della medaglia per la Accademia Romana Pietro Giampaolo.

In questa occasione, Foscolo conierà sul posto, in uno spazio appositamente allestito a laboratorio, esemplari della medaglia commemorativa di Dante e della città di Forlì, destinati al pubblico.