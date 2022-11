"L'insostenibile dolcezza del vivere" a Forlimpopoli: lo spettacolo teatrale sul diabete scritto e diretto da Denio Derni

Prosegue il progetto "L'insostenibile dolcezza del vivere", presentato in prima assoluta questa estate sul palco della Fabbrica delle Candele di Forlì e che ora vedrà molte repliche sul territorio: Forlimpopoli (30 novembre), Civitella (2 dicembre), Scuola media Zangheri, Casa circondariale di Forlì, Bertinoro, Modigliana .

""L'insostenibile dolcezza del vivere" - spiega l'assessora Paola Casara - è un importantissimo progetto di sensibilizzazione, rivolto ai giovani affetti da diabete, nato alla Fabbrica dalla sinergia tra Centro Diabetico dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Forlì, diretta dal dottor Enrico Valletta, assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì, Lions Club Forlì Host, Ausl Forlì Romagna, ai quali si è aggiunto ora il prezioso contributo dell'Auser di Forlì".

"L'insostenibile dolcezza del vivere" è uno spettacolo teatrale sul diabete, con ragazzi diabetici. I testi e la regia sono di Denio Derni. La prima replica è per mercoledì 30 novembre, alle ore 21, al Teatro Verdi di Forlimpopoli.

"Il progetto – spiega la dottoressa Benedetta Mainetti, della pediatria forlivese – cui ho collaborato con la psicologa Antonella Liverani, è stato pensato e realizzato per e con le ragazze e i ragazzi seguiti presso il nostro Servizio di Diabetologia Pediatrica e le loro famiglie. Nel settembre 2021, superata la fase critica della pandemia che ha costretto i ragazzi ad una prolungata limitazione dei contatti sociali, abbiamo proposto al nostro gruppo di bambini/adolescenti e ai loro genitori un laboratorio teatrale incentrato sul loro vissuto con il diabete.” “Era una nuova proposta educativa – prosegue la dottoressa - che ha portato alla realizzazione di uno spettacolo nel quale gli attori sono i ragazzi stessi che, sul palco, racconteranno le loro storie, di come l’esordio del diabete abbia cambiato la loro vita, rappresenteranno la loro quotidianità e coinvolgeranno gli altri con le loro riflessioni. Saranno accompagnati dalle testimonianze dei genitori, per chi sarà disponibile a condividere l’esperienza e a mettersi in gioco. Parleremo di “diabete” in forma insolita, utilizzando il linguaggio dell’arte, rivolgendoci a un pubblico composto da persone della nostra comunità, cercando di sensibilizzare chi non conosce, per rendere meno pesante il carico della malattia nella vita di tutti i giorni.Sarà la possibilità per i ragazzi di poter raccontare per la prima volta “insieme” come gruppo , alla comunità le loro storie.”