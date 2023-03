"L'insostenibile dolcezza del vivere", spettacolo teatrale sul diabete, approda a Meldola

"L'insostenibile dolcezza del vivere" è uno spettacolo teatrale sul diabete con ragazze e ragazzi diabetici in scena, realizzato a Forlì grazie alla collaborazione tra l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, il Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, l’Auser (che ha curato l'organizzazione delle repliche nel territorio), Lions Club e Associazione Ostinata&Contraria. Si tratta della prima esperienza in Italia di teatro-terapia sul tema del diabete e mette in gioco, portandoli sul palcoscenico informazioni sulla malattia, emozione e cura, consapevolezza di sé, voce e musica. Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale sviluppato in diversi mesi e condotto da Denio Derni che è anche autore della scrittura teatrale e responsabile della regia. Dopo la "prima" andata in scena alla Fabbrica delle Candele nel mese di giugno , da ottobre a marzo è in atto un vero e proprio tour nel territorio. Ci sono state repliche a Forlimpopoli, Civitella di Romagna, Portico di Romagna, Modigliana e Bertinoro.

Ora, per volontà dell’Amministrazione Comunale, dell’Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Meldola, lo spettacolo approda al Teatro Dragoni la sera del 25 marzo alle ore 21, con ingresso libero per fornire un’ulteriore occasione di conoscenza e condivisione. Un importante articolo sul progetto e la sua attuazione, che ha unito terapia e informazione tramite il linguaggio teatrale, è stato pubblicato sulla rivista medico scientifica “Medico e Bambino” nell’agosto 2022, a sottolineare la forte valenza di questa esperienza.

E’ uno spettacolo emozionante e coinvolgente, in cui i ragazzi e le ragazze raccontano se stessi e la loro vita da funamboli, alle prese con i controlli quotidiani e le insidie del diabete, con leggerezza, profondità e amore. A illuminare sul palco l’infinita dolcezza, potenza e verità dei propri vissuti.