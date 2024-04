“L’intelligenza artificiale nel settore musicale”: focus con esperti alla Fabbrica delle Candele

“L’ intelligenza artificiale nel settore musicale” è il tema dell'appuntamento di venerdì 19 aprile alle 18 al Teatro della Fabbrica delle Candele: Cosascuola Music Academy organizza l'incontro con alcuni dei più grandi esperti di intelligenza artificiale nel settore della musica in Italia. Nella parte introduttiva si parlerà del giusto approccio alla all'intelligenza artificiale sia in generale sia come supporto alla creatività e al marketing nella musica. A seguire verrà presentato ai presenti il MIAS – Manifesto dell’Intelligenza Artificiale a Scuola, presentato in anteprima a Fiera Didacta Firenze 2024, nell’ambito di un evento internazionale gestito dal MIM e dall’OCSE. L'obiettivo sarà sottolineare l'importanza dell'integrazione dell’IA nei curricula scolastici a supporto dell'innovazione didattica.

Nella seconda parte Roberto Manfredi racconterà i percorsi che hanno seguito la musica e la tecnologia che poi hanno portato alla realizzazione del suo libro che dimostra come la creatività umana rimane alla base dell'opera dell'artista ma diventa sempre più integrata alla tecnologia. Un approccio possibilista, positivo, e soprattutto realistico nella lettura delle conseguenze che produrrà un uso consapevole e corretto di questa grande “risorsa”.



Interverranno Gregorio Ceccone, pedagogista del digitale,referente dell'Osservatorio Scientifico dell'Educazione Digitale, Roberto Manfredi, ex discografico, produttore di innumerevoli dischi di cantautori e comici italiani, autore televisivo di programmi musicali, Franco Maciariello, consulente con oltre venti anni di esperienza in digital marketing.