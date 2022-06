L'Intercity Gospel Train Orchestra ricorda l'amico Massimiliano Cardinale con un concerto

Venerdì 1 luglio, alle ore 21,00, nell’area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, si terrà il concerto del coro Intercity Gospel Train Orchestra. Questo concerto sarà dedicato a Massimiliano Cardinale, per tutti Maci, cantante del gruppo scomparso prematuramente all’inizio del 2020.

Maci, per tutti i membri dell’associazione e per tutte le persone con le quali ha collaborato in tanti anni di attività giovanili, è stato un punto di riferimento, una persona cara per coloro che lo hanno incontrato lungo il suo percorso di vita: semplice, appassionata, instancabile, leale, onesta, sempre in prima fila per un nuovo progetto o un nuovo spettacolo o un nuova canzone. "A noi che lo abbiamo conosciuto - racconta la presidente dell'Associazione Intercity Gospel Train Orchestra Maria Grazia Bravi -, oggi, piace pensare di aver un sostegno, un appoggio significativo in quello che facciamo, una connessione con l’universo e vogliamo ricordarlo il 1 luglio, ricorrenza legata a Sant’Aronne, fratello di Mosè, che la tradizione vuole dotato di bastone dagli straordinari poteri, durante le piaghe di Egitto, precedenti all’Esodo".

Il coro proporrà un repertorio di canti Gospel ma anche brani pop, arrangiati per coro a quattro voci, brani in polifonia e brani conosciuti, che porteranno il pubblico a diventare partecipe nel concerto, per una serata all’insegna della musica, della gioia, della speranza e del ricordo. Durante la serata verrà presentato un brano inedito per questo palcoscenico "I’ll be there-A love like yours". Il coro forlivese diretto da Valerio Mugnai è composto da 50 elementi ed è accompagnato da sei musicisti (tastiere, basso, percussioni, chitarra, sassofono, e batteria), è una realtà presente sul territorio dal 1994. Ingresso Offerta Libera.