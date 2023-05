L'istituto Musicale Masini chiude l'anno con i concerti, dalla classica al pop: gran finale all'Arena San Domenico

Al via presso la Sala Sangiorgi le serate dedicate ai Saggi di fine anno scolastico 2022/23 dell’istituto Musicale A. Masini. Come sempre per il Masini i saggi sono veri e propri concerti offerti alla città nei quali alcuni dei migliori allievi dell’Istituto, in rappresentanza delle proprie classi di strumento, mettono a frutto parte del lavoro didattico svolto. Verranno proposti brani classici solistici e di musica da camera ma con escursioni anche verso il repertorio pop e jazz. Le serate di musica nascono, quindi, anche dalla volontà di unire il senso della vocazione del Masini, da sempre rivolta alla musica classica, alla capacità di aprirsi ai nuovi e moderni linguaggi musicali.

Giovedì 1 giugno, serata dedicata al dipartimento musica pop e jazz, lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 giugno sono serate dedicate al dipartimento classico. Il Masini, infine, domenica 18 giugno alle ore 21,00, all’Arena San Domenico, offrirà alla Città il concerto finale della Giovane Orchestra diretta dal M° Fausto Fiorentini.