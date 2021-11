Per il Festival L'Occidente nel Labirinto la proiezione del film "Viaggio Allucinante" di Richard Fleischer

Mercoledì 10 novembre alle 20.45 nella sala multimediale San Luigi a Forlì inizia il ciclo di tre film nell'ambito della XXI Edizione del Festival L'Occidente nel Labirinto che questo anno ha per tema: "Dall'Uomo Vitruviano all'Homo Technologicus. Menti e Corpi del Terzo Millennio fra Utopie e Distopie", promosso dal circolo Acli Lanberto Valli di Forlì.

Verrà proiettato il film Viaggio Allucinante regia di Richard Fleischer (Usa, 1966). Il film che ebbe come principali protagonisti Stephen Boyd, Edmond O'Brien e Raquel Welch racconta di uno straordinario viaggio miniaturizzato all'interno del corpo umano per operare un paziente portatore di un potere particolarmente importante. Un viaggio che mette in relazione straordinarie doti di un equpe mediche in un periodo in cui era ancora rilevante la Guerra fredda.

Al termine i commenti di Paolo Pagliarani, critico cinematografico e Pietro Caruso, giornalista e saggista. La partecipazione all'evento vale come accredito per gli insegnanti con consegna di un apposito attestato.