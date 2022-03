L'omaggio ai giganti del jazz si chiude con "A love supreme. Estasi di John Coltrane"

Ultimo appuntamento di “L'abejazzario #2 - I giganti del jazz”, seconda edizione del progetto, in scena grazie al patrocinio ed al contributo del Comune di Forlimpopoli. L’obiettivo dell’Associazione dai de jazz, anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, è narrare in una prospettiva storica le vicende e i protagonisti del jazz, per comprendere la natura e formazione di un movimento artistico/musicale che ha percorso il Novecento con un linguaggio che continua a creare “corrispondenze di libere note” fra musicisti di ogni latitudine e cultura.

I grandi interpreti, focus di questa edizione, sono coloro che nella loro ricerca hanno segnato l’evoluzione del jazz, che hanno creato e realizzato partiture che sono divenute dei classici e che sono ancora oggi veri punti cardinali per generazioni di musicisti ed appassionati in ogni angolo del globo ed in ogni tempo. La “narrazione” dei concerti si conclude lunedì 21 marzo,al teatro Verdi di Forlimpopoli alle 21, serata in cui l’attenzione sarà dedicata a “A love supreme. Estasi di John Coltrane”. Emiliano Pintori, nella veste di narratore e pianista, ama creare queste lezioni/concerto per indagare e spiegare la genesi dell’autore che affronta. Coltrane è un gigante che nelle tappe del suo percorso artistico ha ricercato e innovato la musica jazz, sia nella tecnica strumentale, il sax (tenore e soprano), che nel linguaggio improvvisativo, creando un modus unico e personale, che al tempo stesso ha fatto scuola. A ciò si aggiunge la forza generativa ed ispirata delle sue composizioni, la sua estetica musicale, che si è snodata dai tempi della collaborazione con Davis al suo quartetto storico, di cui McCoy Tyner ed Elvin Jones furono colonne portanti. Con Pintori al piano ci saranno Guglielmo Pagnozzi al sax, Filippo Cassanelli al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria.

Le attività proposte dall’Associazione però non si fermano qui. Prosegue giovedì 31 marzo 2022 il “dai de jazz…Club 2022” all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro col concerto dell’Olivia Trummer trio in “For you”. Il gruppo guidato da Olivia Trummer, voce e piano, con Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, presenterà l’ultima uscita discografica della pianista-cantante di Stoccarda, musicista capace di spaziare dalla classica al jazz, passando per la sfera del singer-songwriter. Narrazione, improvvisazione, canto, dunque, per chi è curioso di conoscere il linguaggio, i legami con la tradizione e la costante ricerca dei musicisti jazz e per chi ama stare davanti a un musicista ed ascoltarlo/osservarlo, mentre dal suo fiato e dalle sue mani si crea l’atto dell’arte. “A love supreme”.

Informazioni

Biglietto intero € 10,00 - ridotto € 8,00 - under 14 ingresso libero

Abbonamento: intero € 35,00 - ridotto € 25,00.

Ridotto: soci Associazione Culturale dai de jazz APS - Under 20 anni – Studenti delle scuole musicali.

La prenotazione e la sottoscrizione degli abbonamenti potranno essere effettuate scrivendo a nicolacataldo@alice.it

oppure con Sms o Whatsapp al 340 5395208.

Per accedere agli eventi è obbligatorio il green pass